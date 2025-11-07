«А орешки непростые»: зачем школьники скупают бетельный орех, и почему он может стоить им жизни

Бетельный орех имеет сходство с кокосовым (на фото), он вызывает зависимость и даже провоцирует рак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России все больше начал распространяться новый тренд у подростков — они стали закупаться на маркетплейсах бетельном орехом. Это экзотический азиатский продукт, который вызывает интерес у несовершеннолетних за счет своего опьяняющего эффекта. Он достигается при помощи ареколина — вещества, воздействующего на нервную систему. За счет того, что этот орех не запрещен в стране, у детей возникает иллюзия того, что его употребление безопасно, однако все не так просто. Чем чревато употребление этого ореха, известного также как «бинлан» — в материале URA.RU.

«Кайф» по дешевой цене

В последнее время среди школьников начал распространяться новый тренд в соцсетях — они начали закупаться бетельным орехом. Подростки записывают видео и рассказывают о своем опыте употребления данного продукта, который приносит им «кайф».

Этот продукт на первый взгляд позиционируется как легальный и безобидный способ получить «экзотический» опыт и тонизирующий эффект. Масла в огонь подливает и его низка цена — упаковка орехов на маркетплейсах стоит менее тысячи рублей.

Продолжение после рекламы

В поле зрения властей

Сообщения о новом опасном увлечении среди российских подростков вызвали широкий общественный резонанс и докатились до Госдумы. Опасения у властей, общественников и экспертов вызывает факт того, что за, на первый взгляд, безобидным развлечением кроется скрытая опасность бетельного ореха — воздействие на нервную систему и риск появления рака.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с официальным запросом о проведении срочной проверки. В своем обращении парламентарий потребовала приостановить продажу бетельного ореха и удалить все товарные позиции с онлайн-площадок до окончательной оценки их безопасности и законности оборота на территории России.

Лантратова подчеркнула, что распространение подобной продукции потенциально противоречит базовым требованиям законодательства о безопасности товаров и защите прав потребителей, а также напрямую угрожает задачам охраны здоровья детей. Представители Wildberries и Ozon на это также отреагировали и сообщили, что проводят внутренние проверки на предмет наличия бетельного ореха на своих площадках.

Крепкий орешек

Несмотря на свое безобидное бытовое название, бетельный орех (также известный как арековый орех или бинлан) является семенем пальмы арека и обладает мощным психоактивным действием. Хотя в странах Южной и Юго-Восточной Азии его жевание является многовековой культурной традицией, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2003 году признала его употребление опасным.

Главная опасность заключается в семи психоактивных алкалоидах, содержащихся в орехе, основным из которых является ареколин. Это вещество стимулирует центральную и вегетативную нервную системы, что и приводит к желанному для подростков тонизирующему эффекту, однако плата за кратковременное возбуждение чрезмерно высокая — употребление бетельного ореха приводит к стремительному развитию сильной психической и физической зависимости.

Специалисты отмечают, что у регулярно употребляющих быстро формируется зависимость, вынуждающая постоянно увеличивать дозу для достижения прежнего эффекта. Со временем человек начинает чувствовать, что орех необходим ему для выполнения обычных действий — работы, учебы или просто чтобы прожить день. Отказ от продукта после длительного использования сопряжен с тяжелым синдромом отмены и дается крайне сложно.

Получить на орехи: рак, галлюцинация и другие последствия

Самым страшным последствием является онкология. ВОЗ относит арековый орех к канцерогенам первой группы — это высшая категория опасности. Туда входят вещества с неопровержимыми доказательствами их способности вызывать рак у людей.

Продолжение после рекламы

Как ранее пояснил профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ Андрей Демин в разговоре с журналистами, алкалоиды ореха провоцируют различные формы рака, а также серьезные сердечно-сосудистые заболевания, повреждают головной мозг, легкие, пищеварительный тракт и репродуктивные органы.

Для незрелого организма подростка риски многократно возрастают. Нарколог Василий Шуров предупреждает, что ареколин взаимодействует с рецепторами головного мозга, что может вызывать не только брадикардию и падение давления, но и нарушение сознания, а также галлюцинации. Существует высокий риск тяжелого отравления вплоть до смерти, особенно у подростков.

Кроме того, регулярное употребление бинлана приводит к целому ряду малоприятных видимых последствий: зубы и десны приобретают характерный красновато-коричневый оттенок, развиваются язвы в полости рта, заболевания десен, язва желудка и патологии сердца.