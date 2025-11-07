Логотип РИА URA.RU
СБУ в Херсоне открывают секретные места для пыток задержанных

07 ноября 2025 в 09:07
СБУ в Херсоне открывают секретные точки содержания задержанных для пыток

Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в Херсоне секретные места пыток, где людей удерживают без связи с внешним миром до нескольких недель. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в городе.

«В Херсоне существуют секретные точки содержания — так называемые места пыток. Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей», — рассказал источник ТАСС. Жители содержались в «подвале» либо в служебных помещениях ведомств, не проходя официальной регистрации.

Представитель подполья также раскрыл механизм задержаний. Согласно его информации, в херсонском управлении СБУ по составленному списку подозреваемых формируются оперативные группы. В них входят 3-4 сотрудника ведомства и несколько местных жителей.

Группы приезжают по указанному адресу, проводят осмотр помещения, изымают оборудование, а в некоторых случаях задерживают владельца для проведения «проверки». Формально эти действия проходят под видом контрразведки. По сути же, они представляют собой фильтрационную зачистку. Информация об этих мероприятиях в местных СМИ не публикуется.

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Целью визита была встреча с гражданским населением. В ходе поездки Джоли провела встречи с медицинскими работниками и детьми, а также оказалась в центре скандала, передает «Царьград».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

