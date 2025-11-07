Акции «Лукойла» обвалились из-за срыва сделки по зарубежным активам

Акции Лукойла упали на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции "Лукойла" в начале утренних торгов на Московской бирже продемонстрировали резкое снижение. На минимуме котировки упали на 4,23%, достигнув отметки в 5223 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 07:22 мск продажи акций "Лукойла" несколько замедлились. Снижение котировок сократилось до 2,72%, а бумаги отскопили до уровня 5305,5 рубля. Негативную динамику спровоцировала новость о срыве крупной сделки. Нефтетрейдер Gunvor объявил об отзыве своего предложения по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании.

Решение Gunvor стало ответом на заявление Минфина США, которое обвинило трейдера в связях с Россией. Американское ведомство сообщило, что не выдаст компании лицензию на ведение сделки, пока на Украине продолжаются боевые действия.

