Акции «Лукойла» обвалились из-за срыва сделки по зарубежным активам
Акции Лукойла упали на 4%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Акции "Лукойла" в начале утренних торгов на Московской бирже продемонстрировали резкое снижение. На минимуме котировки упали на 4,23%, достигнув отметки в 5223 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 07:22 мск продажи акций "Лукойла" несколько замедлились. Снижение котировок сократилось до 2,72%, а бумаги отскопили до уровня 5305,5 рубля. Негативную динамику спровоцировала новость о срыве крупной сделки. Нефтетрейдер Gunvor объявил об отзыве своего предложения по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании.
Решение Gunvor стало ответом на заявление Минфина США, которое обвинило трейдера в связях с Россией. Американское ведомство сообщило, что не выдаст компании лицензию на ведение сделки, пока на Украине продолжаются боевые действия.
Gunvor, в свою очередь, опроверг обвинения Вашингтона. Компания заявила, что уже более 10 лет «активно дистанцируется от России», прозрачно раскрывает информацию о своих владельцах и публично осуждает военные действия. Несмотря на это, предложение о покупке активов "Лукойла" было отозвано.
