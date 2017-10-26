ФБК: на даче Медведева олень убил егеря во время кормежки

В охотничьем хозяйстве «Орион» Приволжского района (Ивановская область) марал убил егеря и ранил еще одного работника. Трагедия произошла 22 октября, во время кормежки оленей.
Марал ударил егеря передними копытами в грудь — травмы оказались смертельными и мужчина погиб на месте, пишет «Городской портал Иваново» Второго рабочего животное подсекло рогами, пострадавшего госпитализировали. Скорее всего, самец марала воспринял людей как соперников и атаковал их.
Отдел расследований «Фонда борьбы с коррупцией» заявил в Twitter, что происшествие могло случиться на даче премьер-министра Дмитрия Медведева в Плёсе. Туда, якобы, ранее завезли 50 маралов для пантовых ванн — рога молодых оленей используют для приготовления народного средства лечения и восстановления организма. О полусотне завезенных алтайских маралов, завезенных в угодья «Ориона», ранее написал Sobesednik.ru со ссылкой на свои источники.