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26 октября 2017
10:03  26 октября 2017 0

ФБК: на даче Медведева олень убил егеря во время кормежки

Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., олень, маралы
Из рогов молодых маралов готовят народные средства леченияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В охотничьем хозяйстве «Орион» Приволжского района (Ивановская область) марал убил егеря и ранил еще одного работника. Трагедия произошла 22 октября, во время кормежки оленей.

Марал ударил егеря передними копытами в грудь — травмы оказались смертельными и мужчина погиб на месте, пишет «Городской портал Иваново» Второго рабочего животное подсекло рогами, пострадавшего госпитализировали. Скорее всего, самец марала воспринял людей как соперников и атаковал их.

Отдел расследований «Фонда борьбы с коррупцией» заявил в Twitter, что происшествие могло случиться на даче премьер-министра Дмитрия Медведева в Плёсе. Туда, якобы, ранее завезли 50 маралов для пантовых ванн — рога молодых оленей используют для приготовления народного средства лечения и восстановления организма. О полусотне завезенных алтайских маралов, завезенных в угодья «Ориона», ранее написал Sobesednik.ru со ссылкой на свои источники.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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