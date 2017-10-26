Советник главы МВД Украины Иван Варченко увидел в покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука российский след. По мнению силовика, к преступлению может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства, в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука», — заявил Варченко, слова которого приводит «Лента.ру».
Отметим, что три года назад депутат расстрелял портрет главы Чечни и пообещал, что приедет за ним в Грозный.
Покушение на депутата Верховной рады произошло вечером, 25 октября, в Киеве. От ранений скончались два сотрудника полиции. Сам Мосийчук 26 октября успешно перенес операцию и пришел в себя. Взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у подъезда пятиэтажного дома на улице Адама Мицкевича.