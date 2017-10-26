{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
Главные новости Москвы
11:52  26 октября 2017 0

В покушении на Мосийчука в Киеве заподозрили Кадырова. «Есть конкретные доказательства»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Оппоненты якобы обещали убить друг другаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Советник главы МВД Украины Иван Варченко увидел в покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука российский след. По мнению силовика, к преступлению может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства, в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука», — заявил Варченко, слова которого приводит «Лента.ру».

Отметим, что три года назад депутат расстрелял портрет главы Чечни и пообещал, что приедет за ним в Грозный.

Покушение на депутата Верховной рады произошло вечером, 25 октября, в Киеве. От ранений скончались два сотрудника полиции. Сам Мосийчук 26 октября успешно перенес операцию и пришел в себя. Взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у подъезда пятиэтажного дома на улице Адама Мицкевича.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров