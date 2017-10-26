Директору «Национальной сурьмяной компании» (ООО «НСК», 50% компании принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу) Александру Савинову на сегодняшнем заседании думы Асбеста не удалось переубедить депутатов и городскую общественность, которые настроены против строительства завода по производству триоксида сурьмы на территории округа. «НСК» решила отвоевать право на строительство через суд. В случае проигрыша компании уже во второй раз придется заново искать место в Свердловской области.
Директор «НСК» впервые выступил на заседании нового состава думы Асбеста, где большинство мест в сентябре, включая пост спикера, заняли депутаты от КПРФ. Как сообщила «URA.RU» коммунистка Наталья Крылова, вся фракция так или иначе высказалась против строительства. «В этом вопросе нас поддержали „справоросс“ Евгений Шабанов и члены местной Общественной палаты. Присутствующие жители поселка Ново-Окунево, который может оказаться в непосредственной близости к планируемому заводу, тоже против. В поддержку строительства не высказался ни один из участников заседания», — рассказала депутат. Она уточнила, что от вопросов про возможный референдум директор «НСК» уходил.
ООО «НСК» пытается всеми силами остаться на асбестовской земле. Ранее компания обратилась в суд с требованием отменить правила землепользования и застройки Асбеста, принятые летом этого года. Решение думы снизило допустимый класс опасности новых производств. Благодаря этому процесс запуска сурьмяного завода стал фактически невозможен.
Проект «НСК» пытаются вытеснить уже из второго свердловского города. Изначально производство хотели построить в Дегтярске, однако из-за общественного протеста завод решили перенести в Асбест. Для этого НСК выкупила площадку на месте бывшего завода.