Свердловская область вошла в топ направлений для туристов
Чаще всего туристы посещали Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск и Сысерть
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Свердловская область вошла в десятку самых популярных туристических направлений России по итогам летнего сезона 2025 года. С июня по август туристы совершили 1,2 миллиона поездок по городам, природным паркам и заповедникам области, сообщил губернатор Денис Паслер.
«Свердловская область входит в топ-10 наиболее популярных у туристов регионов России. Только за три летних месяца гости Среднего Урала совершили 1,2 миллиона поездок по нашим городам, природным паркам и заповедникам. Ожидаем, что за весь год их будет более 3,3 миллиона», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
Регион посетили не только жители близлежащих областей, но также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из зарубежных стран, в частности, из Китая, государств СНГ и Европы. Среди наиболее популярных направлений путешественники выбирают Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть, а также Ирбит. Особенным спросом пользуются активные виды отдыха, включая сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга. Для самостоятельных туристов было разработано 34 уникальных маршрута.
