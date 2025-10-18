Свердловская область вошла в топ направлений для туристов

Чаще всего туристы посещали Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск и Сысерть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловская область вошла в десятку самых популярных туристических направлений России по итогам летнего сезона 2025 года. С июня по август туристы совершили 1,2 миллиона поездок по городам, природным паркам и заповедникам области, сообщил губернатор Денис Паслер.

«Свердловская область входит в топ-10 наиболее популярных у туристов регионов России. Только за три летних месяца гости Среднего Урала совершили 1,2 миллиона поездок по нашим городам, природным паркам и заповедникам. Ожидаем, что за весь год их будет более 3,3 миллиона», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.