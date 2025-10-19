Паслер обратился к свердловским дорожникам

Срочная новость Фото: © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником. Глава региона от всего сердца поблагодарил дорожников за их тяжелый труд и самоотдачу. «От лица всех уральцев выражаю признательность работникам дорожного хозяйства за добросовестную службу, за вклад в развитие региона. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов вам и вашим близким!» — заявил Паслер. В Свердловской области длина автодорог составляет более 32 тысяч километров. Также в регионе реализуются крупные проекты по усовершенствованию дорог. Так, в июле 2025 года открыли финальный участок трассы М-12 до Екатеринбурга.