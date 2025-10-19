Север Свердловской области накроет снег из-за циклона

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Свердловской области 19 декабря северную часть региона накроет снег, а остальные — дожди. Причиной стали волновой циклон на севере, а на остальной территории региона два атмосферных фронта — сначала теплый, затем холодный. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. "В воскресенье через северные районы Свердловской области проходит центральная часть волнового циклона, а через остальную территорию региона - пара атмосферных фронтов, сначала теплый, а затем холодный. Осадки на севере (севернее Серова) ожидаются в виде снега, в других районах области - в виде дождя (правда под утро слабый снег, переходящий в дождь может отмечаться в восточных районах на теплом фронте)", — говорится в прогнозе синоптика в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ночью температура воздуха по области составит от -3 до +2, на востоке до -4…-6, а на юго-западе — до +4 градусов. Днем я столбики термометров будут показывать +4…+9, а на крайнем севере — до +3 градусов. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с небольшими прояснениями и осадками в виде дождя. Ночью температура будет от 0 до +2, а днем — +6...+8 градусов.