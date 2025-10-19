В регионе существует более 500 пещер Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области насчитывается более 500 пещер, об одних слагают легенды о колдунах, в других, говорят, останавливались древние люди. URA.RU сделало подборку пещер, открытых для посещения.

Грот Бобылек

Где находится: Красноуфимский район, в 15 километрах от поселка Саргая

Является археологическим памятником природы. Грот часто посещают самостоятельные путешественники, он имеет два выхода, длина пещеры — около 56 метров. Бобылек появился под влиянием вод древнего моря, так как в горных породах постепенно вымывались отверстия.

В гроте часто находили кости животных и, что примечательно, каменные и костяные орудия. Также археологи обнаруживали зольники — насыпи золы, появившиеся после возможных жертвоприношений и приготовления пищи. Эти факты говорят о том, что в гроте когда-то останавливался древний человек

Продолжение после рекламы

Пещера Смолинская

В пещере скрывались монахи-старообрядцы Фото: Сергей Наруков/wikipedia.org/CC BY 3.0

Где находится: Каменский городской округ

Популярная среди туристов пещера находится в двух километрах от деревни Бекленищева. Добраться до нее можно только на автомобиле, ближайшая крупная автомагистраль — Р354. Здесь находили следы обустройства людьми — выточенные ступени и подпорки из каменной кладки. Заядлые путешественники говорят, что возле пещеры когда-то стояла избушка и в ней, по разным версиям, жил отшельник или колдунья, которая скрывалась от нападок односельчан. Краеведы позднее упоминали, якобы в пещере был найден человеческий череп.

Однако большую популярность пещере принесли монахи-старообрядцы, которые прятались там от гонений. Они и дали гротам названия Большая келья, Дорога в ад, Рай и Алтарь. В книге «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», 1902 год, было написано: «В одной из пещер находится деревянный крест, в другой — келлия с иконою св. Николая Чудотворца, деревянной дверью и потолком, а в третьей — ключ с водою. Время и способ образования этих пещер не известны. В 1850-1855 гг. здесь заводился мужской скит, но полиция разогнала его обитателей».

Катниковская пещера

Где находится: Нижнесергинский район, территория парка «Оленьи Ручьи»

В упоминаниях советского времени ее называли Сталактитовой, но из-за частых визитов туристов от наростов там мало что сохранилось. Пещеру обнаружил в 1930-х годах местный житель по фамилии Катников. В тоннелях обитают летучие мыши — там они постоянно зимуют. На пути туристов встречались: бурый ушан, северный кожанок и другие. Глубина пещеры составляет десять метров, а длина — 250 метров.

Кваршинская пещера

По преданиям, в Кваршинских писаницах останавливался Ермак Фото: Михаил Притчин/wikipedia.org/CC BY 3.0

Где находится: Верхнесалдинский городской округ

Геологический и геоморфологический памятник природы. В окрестностях пещеры на береговых скалах реки Тагил расположены Кваршинские писаницы, где нашли рисунки древних людей. Именно в этих писаницах, говорится в преданиях, проводили зимовку воины Ермака, возвращаясь из Сибири. Там же находили изображение ромба, которое может напомнить человеческое лицо, возможно, шамана.

Жилище Сокола

Где находится: муниципальный городской округ Карпинск

На берегу реки Каквы расположился камень, который еще называют Гнездом Сокола. В камне туристы могут попасть сразу в несколько пещер. Самая популярная из них — Жилище Сокола, открытая свердловскими спелеологами в 1960-х годах. В пещере много ответвлений ходов, длина всех достигает 400 метров, а глубина — три метра.