В Кольцово массово задерживаются рейсы в Уфу из-за закрытия неба

В аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейс в Уфу из-за ограничений над столицей Башкортостана. Небо над городом закрыли для безопасности граждан. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, рейс авиакомпании Red Wings в Уфу перенесли на 12 часов. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 10 вечера 18 октября. Также рейсы Smartavia и Utair в Уфу пришлось перенести на несколько часов. Полные самолеты свердловчан отправятся в столицу Башкортостана только к обеду