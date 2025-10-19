В Кольцово массово задерживаются рейсы в Уфу из-за закрытия неба
19 октября 2025 в 09:29
В аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейс в Уфу из-за ограничений над столицей Башкортостана. Небо над городом закрыли для безопасности граждан. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, рейс авиакомпании Red Wings в Уфу перенесли на 12 часов. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 10 вечера 18 октября. Также рейсы Smartavia и Utair в Уфу пришлось перенести на несколько часов. Полные самолеты свердловчан отправятся в столицу Башкортостана только к обеду
