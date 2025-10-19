Десятки опасных фур поймали в Свердловской области

Срочная новость Фото: © URA.RU

Более 50 грузовиков поймали и отправили на штрафстоянку сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области в рамках операции "Грузовик". Почти половина всех машин была без техосмотра, а некоторые из них были в критическом состоянии. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. "Среди выявленных фактов — 18 случаев управления транспортными средствами без пройденного техосмотра, семь нарушений правил использования тахографов, а также два грузовика с критическими неисправностями рулевого управления и тормозной системы. Вся нарушившая правила техника была задержана с помещением на специализированную стоянку. Также пресечен случай управления в состоянии алкогольного опьянения", - заявили в ведомстве. Подобные акции проводятся в регионе не в первый раз. Водителей просят не создавать аварийные ситуации на дороге и следовать ПДД.