Свердловскую область накроет мощная магнитная буря

Срочная новость Фото: © URA.RU

На территории всей Свердловской области с 19 октября начнется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся почти всю следующую неделю. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru. Буря накроет область вечером 19 октября. Активность продлится до 22 октября, особенно сильные геомагнитные волнения будут 20 октября. После этого показатели вернутся к норме. Однако уже вечером 23 октября магнитные бури вновь обрушатся на свердловчан. В период магнитных бурь рекомендуется уменьшить как физическую, так и эмоциональную активность. Свердловчанам следует уделять особое внимание качеству сна и пить больше воды. Ранее в Свердловской области магнитные бури уже фиксировались 12 и 13 октября из-за корональной дыры на Солнце, тогда геомагнитные возмущения достигли уровня G1. Согласно сообщениям лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, воздействие солнечного ветра тогда ощущалось около двух суток. Специалисты отмечают, что подобные явления могут повторяться в осенний период.