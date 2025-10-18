Свердловчане не могут общаться из-за массового сбоя интернета
Перестали работать сразу несколько интернет-ресурсов для общения
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области перестали работать приложения для общения — онлайн-сервис для общения Amino, чаты Nekto Me, мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) и платформа для общения с ИИ-ботами Janitor AI. Также работу приостановил сервис каршеринга Делимобиль. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
По словам пользователей, чаще всего у них не работают сайты и мобильные версии приложений. Также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Всплеск жалоб произошел в ночь на 19 октября.
Ранее в Свердловской области уже происходили массовые сбои в работе цифровых сервисов и операторов: в сентябре 2025 года пользователи жаловались на недоступность таких платформ, как Steam, Roblox, Twitch и провайдер «Метросеть», а также на перебои в работе «НТВ Плюс». Тогда проблемы также затрагивали сразу несколько регионов России.
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
