Свердловчане не могут общаться из-за массового сбоя интернета

Перестали работать сразу несколько интернет-ресурсов для общения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области перестали работать приложения для общения — онлайн-сервис для общения Amino, чаты Nekto Me, мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) и платформа для общения с ИИ-ботами Janitor AI. Также работу приостановил сервис каршеринга Делимобиль. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

По словам пользователей, чаще всего у них не работают сайты и мобильные версии приложений. Также возникают проблемы со входом в личный кабинет. Общий сбой наблюдается во многих регионах России. Всплеск жалоб произошел в ночь на 19 октября.

Ранее в Свердловской области уже происходили массовые сбои в работе цифровых сервисов и операторов: в сентябре 2025 года пользователи жаловались на недоступность таких платформ, как Steam, Roblox, Twitch и провайдер «Метросеть», а также на перебои в работе «НТВ Плюс». Тогда проблемы также затрагивали сразу несколько регионов России.

Продолжение после рекламы