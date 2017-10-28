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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
11:07  28 октября 2017 0

В России без работы останутся три миллиона человек

Форум
Миахаил Абызов считает, что людей надо переучиватьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Увольнения из-за кризиса
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Министр без портфеля в российском правительстве Михаил Абызов заявил, что новые технологии оставят без работы три миллиона человек в стране. При этом трудоустроиться на новое место им будет сложно из-за отсутствия необходимых навыков.

Свое мнение министр высказал на конференции в Корпоративном университете Сбербанка. «У нас уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, которые работают в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями», — цитирует Михаила Абызова «Коммерсант».

По прогнозу министра, основную группу риска составляют женщины от 45 до 55 лет, которых «переучить и дать им новую профессию гораздо труднее». Для решения проблемы, по его мнению, необходимо наладить взаимодействие крупных компаний и государства для прогнозирования потребностей в различных профессиях на среднесрочную перспективу с тем, что бы уже сейчас начать готовить соответствующие обучающие программы.

Игорь Чукреев
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