11:07 28 октября 2017 0

Миахаил Абызов считает, что людей надо переучивать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр без портфеля в российском правительстве Михаил Абызов заявил, что новые технологии оставят без работы три миллиона человек в стране. При этом трудоустроиться на новое место им будет сложно из-за отсутствия необходимых навыков.

Свое мнение министр высказал на конференции в Корпоративном университете Сбербанка. «У нас уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, которые работают в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями», — цитирует Михаила Абызова «Коммерсант».

По прогнозу министра, основную группу риска составляют женщины от 45 до 55 лет, которых «переучить и дать им новую профессию гораздо труднее». Для решения проблемы, по его мнению, необходимо наладить взаимодействие крупных компаний и государства для прогнозирования потребностей в различных профессиях на среднесрочную перспективу с тем, что бы уже сейчас начать готовить соответствующие обучающие программы.