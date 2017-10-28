Челябинским дебоширом, избившим водителей «скорой», займутся следователи

Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму
В Южноуральский Следственный комитет передали дело о нападении на двух водителей скорой помощи утром 26 октября. Их избил пьяный 25-летний житель Кыштыма, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По версии следствия, молодой человек сделал это из хулиганских побуждений. Он пришел в отделение скорой помощи Кыштыма и избил водителей. Одному из потерпевших 54 года, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Уголовное дело по статье «Побои» возбудили в отделе полиции Кыштыма и передали в южноуральский СКР, с участием подозреваемого уже провели следственные действия.