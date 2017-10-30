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30 октября 2017
21:37  30 октября 2017 0

Трамп ответил на обвинения в адрес экс-главы его предвыборного штаба

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Американский лидер отвел подозрения от себяФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения, предъявленные бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту.

Манафорта обвиняют в отмывании финансовых средств. Эти обвинения никак не касаются его возможных связей с Москвой в предвыборный период, сообщает газета «Ведомости».

«Я прошу прощения, но это было до того, как Манафорт стал частью предвыборной кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари Клинтон и не демократы находятся в центре внимания?» — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Официальные обвинения опубликованы Минюстом США 20 октября. Манафорта обвиняют по статьям, касающимся заговора против страны с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов. Кроме этого, приближенного Трампа обвиняют в незарегистрированных банковских и финансовых операциях, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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