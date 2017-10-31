Уральский миллиардер допустил продажу заводов в Штатах

Пумпянский прокомментировал судьбу североамериканского актива
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского может продать долю в своем североамериканском активе ТМК Ipsco или вывести компанию на IPO.
Пумпянский, владеющий 65% ТМК Ipsco, не стал уточнять, какой пакет акций компания готова продать на IPO и на какую сумму привлечения рассчитывает, пишут «Ведомости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
ТМК уже обратилась к держателям евробондов на 500 млн долларов с просьбой освободить от гарантий по этому долгу американский актив группы. В сообщении ТМК отмечалось, что такое решение позволит компании максимизировать стоимость своего актива.