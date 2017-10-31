{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
16:46  31 октября 2017 1

На выборы президента России собралась уже третья женщина. Решение будет принято в ноябре

Гимназия 9. Выборы губернатора СО. Екатеринбург, выборы 2017, кабинки голосования
У Владимира Путина растет количество конкурентокФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова заявила о своем желании тоже принять участие в выборах президента. По ее мнению, она лучше других кандидатов сможет представить интересы россиянок. Но окончательное решение еще не принято.

Как сообщила Елена Семерикова «Коммерсанту», в настоящее время партия «ведет консультации на эту тему». Решение о выдвижении будет принято на съезде в конце года. В случае выдвижения она намерена участвовать в кампании исключительно для агитации в пользу Владимира Путина.

Съезд партии, на котором будет приниматься решение по участию Елены Семериковой в выборах, запланирован на 13 ноября. «Это будет День матери, и мы как раз в эти сроки хотели бы провести (съезд), это может быть символично. Сегодня, понимаете, такое время, что был лозунг „Родина-мать зовет“, родина — это же, действительно, наша мать, и она нас зовет. И мы должны приложить огромные усилия вокруг нашего президента», — цитирует потенциального кандидата РИА «Новости».

Елена Семерикова может стать третьей женщиной, претендующей на президентское кресло. Счет открыла Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться две недели назад. Второй стала журналистка Екатерина Гордон, объявившая о своем намерении в понедельник, напоминает «Национальная служба новостей».

Впрочем, заявление Екатерины Гордон многие восприняли со скепсисом. Так, ее бывший муж назвал происходящее «самопиаром». «Неужели к этому можно серьезно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Все это очень смешно», — цитирует экс-супруга Екатерины Гордон Сергея Жорина «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров