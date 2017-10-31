16:46 31 октября 2017 1

У Владимира Путина растет количество конкуренток Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова заявила о своем желании тоже принять участие в выборах президента. По ее мнению, она лучше других кандидатов сможет представить интересы россиянок. Но окончательное решение еще не принято.

Как сообщила Елена Семерикова «Коммерсанту», в настоящее время партия «ведет консультации на эту тему». Решение о выдвижении будет принято на съезде в конце года. В случае выдвижения она намерена участвовать в кампании исключительно для агитации в пользу Владимира Путина.

Съезд партии, на котором будет приниматься решение по участию Елены Семериковой в выборах, запланирован на 13 ноября. «Это будет День матери, и мы как раз в эти сроки хотели бы провести (съезд), это может быть символично. Сегодня, понимаете, такое время, что был лозунг „Родина-мать зовет“, родина — это же, действительно, наша мать, и она нас зовет. И мы должны приложить огромные усилия вокруг нашего президента», — цитирует потенциального кандидата РИА «Новости».

Елена Семерикова может стать третьей женщиной, претендующей на президентское кресло. Счет открыла Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться две недели назад. Второй стала журналистка Екатерина Гордон, объявившая о своем намерении в понедельник, напоминает «Национальная служба новостей».

Впрочем, заявление Екатерины Гордон многие восприняли со скепсисом. Так, ее бывший муж назвал происходящее «самопиаром». «Неужели к этому можно серьезно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Все это очень смешно», — цитирует экс-супруга Екатерины Гордон Сергея Жорина «Федеральное агентство новостей».