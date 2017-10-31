В Кремле прокомментировали заявление Путина о сборе биоматериалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что информацию о сборе биоматериалов россиян главе государства Владимиру Путину передали спецслужбы. «Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы», — приводит цитату Пескова «Национальная служба новостей».
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью камер зачем-то собирают образцы биоматериалов россиян, пишет RT. Владимир Путин этому нисколько не удивился: «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?».