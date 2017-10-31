Житель Зауралья застрелил незнакомца после перепалки на дискотеке

В городе Щучье Курганской области молодой человек застрелил незнакомца после словесной перепалки. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября в одном из кафе города, где проходила дискотека.
Как пояснили в следственном управлении СК России по Курганской области, после возникновения конфликта молодые люди вышли поговорить на крыльцо. Там 29-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову 18-летнему оппоненту, после чего сбежал с места преступления. От полученного ранения потерпевший скончался сразу. По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Поймать стрелка удалось в течение 24 часов. Его заключили под стражу. Выяснилось, что ранее обвиняемый уже был судим — за вымогательство.
«По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.