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Главные новости Курганской области
20:07  31 октября 2017 0

Житель Зауралья застрелил незнакомца после перепалки на дискотеке

Мера пресечения по делу адвоката Бориса Искандаряна. Екатеринбург, конвой, задержанный, полиция
Стрелка задержали в течение суток с момента убийстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Щучье Курганской области молодой человек застрелил незнакомца после словесной перепалки. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября в одном из кафе города, где проходила дискотека.

Как пояснили в следственном управлении СК России по Курганской области, после возникновения конфликта молодые люди вышли поговорить на крыльцо. Там 29-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову 18-летнему оппоненту, после чего сбежал с места преступления. От полученного ранения потерпевший скончался сразу. По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Поймать стрелка удалось в течение 24 часов. Его заключили под стражу. Выяснилось, что ранее обвиняемый уже был судим — за вымогательство.

«По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.

Вера Чернышева
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