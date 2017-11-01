Джигарханяна второй раз поймали на взломе чужой квартиры

18:55 01 ноября 2017 0

82-летний Джигарханян разводится со своей 38-летней женой Фото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Армена Джигарханяна второй раз поймали полицейские на попытке взлома квартиры его жены Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщили журналистам сотрудники театра актера.

«Сегодня Артур Согомонян опять возил Армена Борисовича на Молодогвардейскую улицу — в квартиру, которая ему не принадлежит. Опять была попытка незаконного проникновения в чужое жилище. И снова выехал отряд полиции, чтобы не допустить преступного взлома двери», — цитирует портал «Дни.ру» источника в театре Джигарханяна.

Собеседник также рассказал изданию, что в бухгалтерии театра в последнее время хозяйничают неизвестные люди, а учреждением фактически руководит Согомонян.

В первый раз сообщения о том, что полицейские поймали Армена Джигарханяна появились 31 октября. Тогда он также пытался проникнуть в квартиру супруги на Молодогвардейской улице, чтобы забрать какие-то свои вещи.

82-летний Джигарханян и 38-летняя Цымбалюк-Романовская находятся в процессе расторжения брака. Ранее актер заявил, что молодая супруга хотела его убить, а потом присвоить имущество. Театральный режиссер от волнений попал в больницу. 26 октября в театре Джигарханяна прошли обыски. После этого стало известно, что Цымбалюк-Романовская покинула Россию.