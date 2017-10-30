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30 октября 2017
20:16  30 октября 2017 0

Супруга Джигарханяна после обысков в театре сбежала на Украину

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская разводятсяФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с мамой покинула Россию после того, как в театре актера прошли обыски. Как сообщают СМИ, женщины отправились на Украину с пересадкой в грузинском Тбилиси.

Никакие следственные действия против Цымбалюк-Романовской на данный момент не ведутся, поэтому она покинула Россию свободно, уточняет издание «Дни.ру».

Обыски в театре Джигарханяна прошли 26 октября, напоминает «Национальная служба новостей». Правоохранители объяснили свои действия тем, что к ним поступило заявления от актера о краже паспорта.

Виталина Цымбалюк-Романовская работала директором в театре Джигарханяна, пока актер не распорядился ее уволить. Между ними случился конфликт, 80-летний Джигарханян заявил, что супруга хотела его убить, а потом присвоить имущество. От волнений актер даже попал в больницу. Пара находится в процессе расторжения брака.

Виктор Дорофеев
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