20:16 30 октября 2017 0

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская разводятся Фото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вместе с мамой покинула Россию после того, как в театре актера прошли обыски. Как сообщают СМИ, женщины отправились на Украину с пересадкой в грузинском Тбилиси.

Никакие следственные действия против Цымбалюк-Романовской на данный момент не ведутся, поэтому она покинула Россию свободно, уточняет издание «Дни.ру».

Обыски в театре Джигарханяна прошли 26 октября, напоминает «Национальная служба новостей». Правоохранители объяснили свои действия тем, что к ним поступило заявления от актера о краже паспорта.

Виталина Цымбалюк-Романовская работала директором в театре Джигарханяна, пока актер не распорядился ее уволить. Между ними случился конфликт, 80-летний Джигарханян заявил, что супруга хотела его убить, а потом присвоить имущество. От волнений актер даже попал в больницу. Пара находится в процессе расторжения брака.