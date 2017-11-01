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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:22  01 ноября 2017 0

Джигурда раскрыл истинную причину развода с Анисиной

Джигурда Никита, джигурда никита, анисина марина
Оказалось, Анисина развелась с Джигурдой из-за наркотиковФото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Артист Никита Джигурда рассказал, что истинной причиной его развода с фигуристкой Мариной Анисиной стали наркотики. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что стал употреблять марихуану после событий в Донбассе.

По словам Джигурды, наркотики были для него «выходом», поскольку он сам из Донбасса. Узнав о пристрастии супруга, Анисина поставила ему ультиматум: либо она, либо наркотики.

«Я не приемлю ультиматумов, и этим воспользовался Сергей Жорин. Он сказал, что я сижу на тяжелых наркотиках, что я гомосексуалист. Но я прошел все тесты и доказал, что это ложь», — цитирует Джигурду портал «Дни.ру».

Джигурда женился на олимпийской чемпионке Анисиной в феврале 2008 года. У пары есть двое детей. В конце ноября 2016 года фигуристка заявила о разводе, однако в мае 2017-го сообщила, что помирилась с артистом.

Виктор Дорофеев
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