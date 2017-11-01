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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:04  01 ноября 2017 1

Путин рассказал о планах поставлять российский газ в Иран

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин отметил, что решение о поставках газа будет выгодным для российских партнеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал о планах поставлять российский газ на север Ирана по трубопроводу Азербайджана. По словам российского лидера решение представляет «экономическую целесообразность» для партнеров страны.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу, имея в виду логистику внутреннюю», — приводит цитату Путина РИА «Новости».

На переговорах с лидерами Ирана Хасаном Рухани и Азербайджана Ильхамом Гейдар оглы Алиевым в Тегеране Путин также подчеркнул необходимость соблюдения плана действий по иранской ядерной программе, пишет агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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