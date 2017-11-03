В столовой крупнейшего тюменского вуза 600 студентов каждый день рискуют здоровьем

18:02 03 ноября 2017 0

Повар столовой ТИУ пожаловался в Роспотребнадзор на жуткую антисанитарию Фото: depositphotos.com © URA.RU

В столовой крупнейшего Индустриального университета в Тюмени царит антисанитария, которая может привести к массовому отравлению студентов. Повару, который заявил об этом и пытался изменить ситуацию, написав жалобу в Роспотребнадзор, пригрозили кладбищем.

Повар с 36-летним стажем Игорь Половинкин пришел работать в столовую пятого корпуса Тюменского индустриального университета в октябре 2016 года. Сейчас он называет чудовищной антисанитарию, которая была в университетском общепите. «Нарушения СанПиНов на грани массового отравления студентов, — рассказал Половинкин „URA.RU“. — В мясном цехе мы работали с мясом бразильского производства, запрещенном к ввозу в Россию еще несколько лет назад. Травили тараканов в воскресенье, по правилам надо после этого санитарный день устраивать, а мы открывались в понедельник. Яд везде, мы задыхаемся в туче мелкодисперсной пыли — но кормим 600 студентов».

В крупнейшем тюменском вузе — Индустриальном университете — снова произошел скандал Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Половинкин пытался привлечь внимание руководства вуза к ситуации в студенческой столовой, но безуспешно. Свои замечания повар высказал на общей лекции работников комбината питания университета, после чего получил недвусмысленное предупреждение от директора Светланы Приходько. По словам повара, руководитель предупредила его: «Ты себе яму копаешь на кладбище». «Мне говорили, что, если я обращусь в прокуратуру и Роспотребнадзор, то раскрою тайну предприятия», — рассказал Половинкин.

Мужчина обратился с заявлением в Роспотребнадзор. Санитарные врачи пришли в вуз 6 июня 2017 года и нашли 26 нарушений, от просроченной «молочки» и испорченных продуктов до тараканов, ползавших по хлебу (заключение есть в распоряжении редакции — ред.). Во взятых пробах была обнаружена кишечная палочка (БГКП, которых в пробах быть не должно — ред.).

Несмотря на предписание Роспотребнадзора, который закрыл столовую на два месяца, с началом учебного года ситуация в университетском общепите не улучшилась, отметил Половинкин. Руководство якобы стало пытаться всеми способами его уволить. Во время медосмотра его едва не признали профнепригодным для работы в общепите по зрению — повару пришлось перепроверять заключение врачей частной клиники в областном офтальмологическом диспансере, где постановили: работать он может. В итоге повара все-таки уволили — по его мнению, незаконно, воспользовавшись допсоглашением к трудовому договору. Сейчас он пытается через суд восстановиться на работе, рассмотрение его иска состоится 20 ноября.

Получить комментарий в Тюменском индустриальном университете не удалось. Пресс-секретарь ректора вуза Владимир Битюков заявил «URA.RU», что не располагает необходимой информацией. Битюков предложил агентству направить официальный письменный запрос. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области также потребовали письменный запрос информации, предупредив, что смогут дать ответ не раньше следующей недели.

Отметим, в 2017 году Индустриальный университет оказался в центре скандала: в отношении ряда сотрудников ректората вуза, включая ректора Олега Новоселова, возбудили уголовные дела. Ректор Олег Новоселов, проректор по экономике и финансам Елена Романюта и начальник коммерческого управления университета Егор Орлов были признаны виновными во вменяемых им преступлениях. Дело еще одного проректора, Александра Ошибкова, еще расследуется.