Полпред Жога проверил готовность Урала к новому учебному году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога подчеркнул, что от качества образования зависит будущее РФ
Артем Жога подчеркнул, что от качества образования зависит будущее РФ Фото:

Полпред президента РФ на Урале Артем Жога провел совещание по подготовке школ к началу нового учебного года. На совещании в формате видео-конференц связи присутствовали представители правоохранительных органов и профильные заместители губернаторов со всего УрФО.

«Провел совещание по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) порядка трех тысяч школ, готовность по результатам приемки составляет почти 100%. Часть учреждений в регионах находятся на капитальном ремонте. Заслушал доклады правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов по широкому кругу вопросов: где-то нужно соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки», — написал Жога в своем telegram-канале.

По его словам, особое внимание уделяется безопасности учебы и праздничных линеек. Планируется усиление мер во всех населенных пунктах Урала.

«Образование — это одна из важнейших сфер нашего внимания. От того, насколько качественным, комфортным и безопасным будет учебный процесс в наших школах в конечном итоге зависит будущее всей России», — подчеркнул Артем Жога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ на Урале Артем Жога провел совещание по подготовке школ к началу нового учебного года. На совещании в формате видео-конференц связи присутствовали представители правоохранительных органов и профильные заместители губернаторов со всего УрФО. «Провел совещание по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) порядка трех тысяч школ, готовность по результатам приемки составляет почти 100%. Часть учреждений в регионах находятся на капитальном ремонте. Заслушал доклады правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов по широкому кругу вопросов: где-то нужно соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки», — написал Жога в своем telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется безопасности учебы и праздничных линеек. Планируется усиление мер во всех населенных пунктах Урала. «Образование — это одна из важнейших сфер нашего внимания. От того, насколько качественным, комфортным и безопасным будет учебный процесс в наших школах в конечном итоге зависит будущее всей России», — подчеркнул Артем Жога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...