Полпред президента РФ на Урале Артем Жога провел совещание по подготовке школ к началу нового учебного года. На совещании в формате видео-конференц связи присутствовали представители правоохранительных органов и профильные заместители губернаторов со всего УрФО.
«Провел совещание по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) порядка трех тысяч школ, готовность по результатам приемки составляет почти 100%. Часть учреждений в регионах находятся на капитальном ремонте. Заслушал доклады правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов по широкому кругу вопросов: где-то нужно соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки», — написал Жога в своем telegram-канале.
По его словам, особое внимание уделяется безопасности учебы и праздничных линеек. Планируется усиление мер во всех населенных пунктах Урала.
«Образование — это одна из важнейших сфер нашего внимания. От того, насколько качественным, комфортным и безопасным будет учебный процесс в наших школах в конечном итоге зависит будущее всей России», — подчеркнул Артем Жога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.