17 августа 2025

В Тюмени закрылся известный магазин элитных подарков

В Тюмени закрылся магазин подарков Maiolica
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филиал прекратил свою работу в Тюмени
Филиал прекратил свою работу в Тюмени Фото:

В Тюмени закрылся магазин Maiolica. Об этом стало известно журналистам. Магазин специализируется на продаже элитных подарков.

«Студия закрыта. Наши товары по-прежнему доступны онлайн», – такое сообщение появилось на двери магазина. На витринах отсутствует весь товар. Внутри пусто, персонала тоже нет, сообщает корреспондент агентства.

Магазин в Тюмени существует несколько лет. Еще один филиал Maiolica открыт в Екатеринбурге. Там представлена посуда, сувениры и предметы интерьера, стоимость которых доходит до 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени закрылся магазин Maiolica. Об этом стало известно журналистам. Магазин специализируется на продаже элитных подарков. «Студия закрыта. Наши товары по-прежнему доступны онлайн», – такое сообщение появилось на двери магазина. На витринах отсутствует весь товар. Внутри пусто, персонала тоже нет, сообщает корреспондент агентства. Магазин в Тюмени существует несколько лет. Еще один филиал Maiolica открыт в Екатеринбурге. Там представлена посуда, сувениры и предметы интерьера, стоимость которых доходит до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...