В Тюмени закрылся известный магазин элитных подарков

Филиал прекратил свою работу в Тюмени
В Тюмени закрылся магазин Maiolica. Об этом стало известно журналистам. Магазин специализируется на продаже элитных подарков.
«Студия закрыта. Наши товары по-прежнему доступны онлайн», – такое сообщение появилось на двери магазина. На витринах отсутствует весь товар. Внутри пусто, персонала тоже нет, сообщает корреспондент агентства.
Магазин в Тюмени существует несколько лет. Еще один филиал Maiolica открыт в Екатеринбурге. Там представлена посуда, сувениры и предметы интерьера, стоимость которых доходит до 200 тысяч рублей.
