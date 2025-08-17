17 августа 2025

В Тюменской области временно отключат радио и телевидение

В Тобольске анонсировали временное отключение телерадиотрансляции
© Служба новостей «URA.RU»
Отключения запланированы на 18-24 августа
Отключения запланированы на 18-24 августа

В Тобольске Тюменской области с  18-24 августа ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Данная информация размещена на сайте РТРС.

«18-24 августа возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Тобольск. Программы: РТРС-1, РТРС-2, Радио России», — говорится в сообщении.

Помехи ожидаются с 08:00 до 15:00. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другой срок из-за плохой погоды.

