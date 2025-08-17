В Тюменской области временно отключат радио и телевидение

Отключения запланированы на 18-24 августа
В Тобольске Тюменской области с 18-24 августа ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Данная информация размещена на сайте РТРС.
«18-24 августа возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Тобольск. Программы: РТРС-1, РТРС-2, Радио России», — говорится в сообщении.
Помехи ожидаются с 08:00 до 15:00. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другой срок из-за плохой погоды.
