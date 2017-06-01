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Главные новости Тюменской области
16:21  01 июня 2017 1

Ректору крупнейшего тюменского вуза вынесли приговор

Объединение вузов. Тюмень, новоселов олег
Олег Новоселов признан виновным, но останется на свободеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В четверг, 1 июня, вынесен приговор бывшему ректору Тюменского индустриального университета Олегу Новоселову. Как сообщил собственный источник «URA.RU», суд признал Новоселова виновным по статье «злоупотребление полномочиями» и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также Новоселову запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Суд взыскал с бывшего руководителя вуза 2 млн 300 тыс. рублей в счет возмещения причиненного университету вреда.

Уголовное дело в отношении Новоселова было возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Следователи считали, что, будучи ректором ТГНГУ, на базе которого впоследствии был создан опорный Тюменский индустриальный университет, Новоселов подписал приказ о приеме на работу старшим научным сотрудником по совместительству на экспериментальный завод буровой техники своего подчиненного по университету. Совместитель фактически не работал, а большую часть зарплаты должен был ежемесячно передавать Новоселову.

В связи с тем, что Новоселов признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, процесс прошел в короткие сроки — первое заседание по делу состоялось 18 мая. Во время следствия ректор написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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