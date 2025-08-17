17 августа 2025

В Тюменской области мошенники украли более 50 миллионов рублей за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшая сумма похищенных денег - 10,6 миллионов
Наибольшая сумма похищенных денег - 10,6 миллионов Фото:

В Тюменской области за минувшую неделю 75 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили у них более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 50 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, в одном случае сумма ущерба составила 10,6 миллиона рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке и убедил ее перевести деньги на якобы безопасный счет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области за минувшую неделю 75 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили у них более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 50 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, в одном случае сумма ущерба составила 10,6 миллиона рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке и убедил ее перевести деньги на якобы безопасный счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...