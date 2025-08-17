В Тюменской области мошенники украли более 50 миллионов рублей за неделю

Наибольшая сумма похищенных денег - 10,6 миллионов
В Тюменской области за минувшую неделю 75 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. У тюменцев похитили у них более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 50 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, в одном случае сумма ущерба составила 10,6 миллиона рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке и убедил ее перевести деньги на якобы безопасный счет.
