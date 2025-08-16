Сигнал Зеленскому: что значит рукопожатие Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп встретил российского лидера Владимира Путина на высоком уровне назло всем недоброжелателям. Так директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил URA.RU первые детали исторического саммита в Анкоридже.
«Трамп аплодировал Путину, когда тот шел. Это неплохо. Они не виделись шесть лет. За это время как только не склоняли и не шпыняли Трампа из-за его отношения к России. Он выдержал это, поэтому похлопывает и показывает: „Видишь, Владимир Владимирович, я все это пережил и могу тебе даже похлопать. Пускай там этих чертей корежит“. Ровно то же самое означало рукопожатие. Трамп, конечно, подтягивал руку на себя, ну подтягивал и подтягивал…» — заявил Данилин.
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске. Трамп первым протянул руку российскому президенту. Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, подготовленном для лидеров. Оба раза Трамп пытался дернуть руку Путина — это его классическая манера, Путин это явно хорошо помнит по прошлым встречам, поэтому оказался к этому готов.
Был и другой знак — поездка в одном автомобиле. И это при том, что президентский Aurus специально доставили в Анкоридж, но лидеры поехали на американском бронированном автомобиле Трампа «Зверь».
«Лимузином, красной дорожкой Трамп показывает своим оппонентам: “Мне на вас все равно, на ваши СМИ, которые пишут, что я — агент Кремля”», — отметил собеседник URA.RU.
Еще над президентами пролетели американские военные самолеты. «Есть у тебя этот B-2 — молодец, а у нас — „Орешник“», — отметил политолог.
Происходящее в Анкоридже — сигнал европейцам и Владимиру Зеленского, которые выступали против Трампа, продолжил Данилин. «Когда его избирали, Путин, конечно, говорил, что поддерживает Байдена, Харрис, но Трамп прекрасно понимает, что этими словами Путин как раз поддерживал его», — поделился политолог.
Американский лидер приветствовал президента России на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Путин и Трамп дважды пожали руки, в первый раз — на красной ковровой дорожке. Когда лидеры шли по взлетно-посадочной полосе над ними пролетели американские военные самолеты, в том числе истребители и бомбардировщик-невидимка B-2. Затем они вместе уехали в бронированном лимузине Трампа.
