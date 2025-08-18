Самолет из Нового Уренгоя в Москву сел на запасном аэродроме

Самолет Ямала совершил вынужденную посадку в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вынужденная посадка рейса Новый Уренгой – Москва из-за больного пассажира
Вынужденная посадка рейса Новый Уренгой – Москва из-за больного пассажира Фото:
новость из сюжета
Работа авиакомпании «Ямал» и ее проблемы

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургут из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Рейс авиакомпании „Ямал“, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, в 13:18 совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Решение о смене маршрута было принято экипажем», — говорится в сообщении источника.

Это не первый инцидент с вынужденной посадкой самолетов авиакомпании «Ямал» за последнее время. В июле 2025 года два рейса компании уже сталкивались с внештатными ситуациями: один самолет ушел на второй круг при посадке в Тюмени из-за птиц на полосе, а другой вернулся в аэропорт после столкновения с птицей и обнаружения дисбаланса топлива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургут из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Рейс авиакомпании „Ямал“, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, в 13:18 совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Решение о смене маршрута было принято экипажем», — говорится в сообщении источника. Это не первый инцидент с вынужденной посадкой самолетов авиакомпании «Ямал» за последнее время. В июле 2025 года два рейса компании уже сталкивались с внештатными ситуациями: один самолет ушел на второй круг при посадке в Тюмени из-за птиц на полосе, а другой вернулся в аэропорт после столкновения с птицей и обнаружения дисбаланса топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...