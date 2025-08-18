Самолет из Нового Уренгоя в Москву сел на запасном аэродроме

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургут из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Рейс авиакомпании „Ямал“, следовавший по маршруту Новый Уренгой — Москва, в 13:18 совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Решение о смене маршрута было принято экипажем», — говорится в сообщении источника.
Это не первый инцидент с вынужденной посадкой самолетов авиакомпании «Ямал» за последнее время. В июле 2025 года два рейса компании уже сталкивались с внештатными ситуациями: один самолет ушел на второй круг при посадке в Тюмени из-за птиц на полосе, а другой вернулся в аэропорт после столкновения с птицей и обнаружения дисбаланса топлива.
