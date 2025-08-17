В тюменские стационары за выходные попали свыше 500 человек

В экстренной форме поступило 618 вызовов
Врачи скорой помощи Тюмени и Тюменского района за выходные оказали помощь 1 198 жителям. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. В стационары доставлено 557 пациентов.
«В экстренной форме поступило 618 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 557 пациентов», — сообщили в департаменте.
В поликлиники передали 462 обращения. Во всех этих случаях состояние пациентов не представляло опасности для жизни: речь шла о повышении артериального давления или температуры, болях в пояснице и других жалобах.
