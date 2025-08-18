В Тюменской области отменили два автобусных рейса из-за отсутствия водителей

Рейсы отменили с 18 августа
В Уватском районе Тюменской области с 18 августа приостановлены автобусные рейсы по маршрутам «Уват-Алымка» и «Уват-Малый Нарыс». Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Причиной отмены рейсов стало отсутствие водителей.
«С 18 августа не осуществляются рейсы по муниципальным маршрутам №106 «Уват-Алымка» и №821 «Уват-Малый Нарыс» в связи с отсутствием водителя. Перевозчик занимается поиском водителей", — указано в сообщении.
Перевозчиком является ООО «Сибавтотранс». Об изменениях в расписании жителей уведомят в группах районной администрации в соцсетях.
