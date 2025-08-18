Шахты, молоты и драгоценные камни: почему уральцам стоит смотреть ВХЛ

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) давно перестала быть просто «фармом» КХЛ. Это самостоятельный, зрелищный турнир с жесткой конкуренцией и настоящими хоккейными драмами. Особенно ярко это видно на примере команд из Уральского федерального округа. Вот почему именно сейчас — отличное время, чтобы начать смотреть ВХЛ. Тем более регулярный чемпионат стартует уже 1 сентября. За сезон команды проведут в общей сложности 992 матча.
В розыгрыше сыграют 32 российские команды из 26 регионов страны. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в команды проведут по 62 матча.
За кем из уральских клубов стоит следить и какие перспективы ожидают эти команды — в материале URA.RU.
«Горняк-УГМК»: Вверх по карьерной шахте
Прошлый сезон для команды из Верхней Пышмы стал одним из лучших в истории. «Горняк-УГМК» уверенно прошел регулярный чемпионат, занял четвертое место и вылетели от «Норильска».
Команда демонстрировала современный, быстрый хоккей, опираясь как на молодежь, так и на опытных бойцов.
В новом сезоне «Горняк» остается одним из фаворитов. Если команда сохранит баланс между атакой и обороной, она вполне способна дойти до финала плей-офф.
«Югра»: Чемпионский голод возвращается
Ханты-Мансийская «Югра» — один из самых титулованных клубов ВХЛ последних лет. В прошлом сезоне команда уверенно прошла регулярку, заняв шестое место и рассматривалась как основной претендент на Кубок Петрова, но неожиданно уступила в полуфинале.
Сейчас «Югра» нацелена на реванш. Состав обновлён точечно, тренерский штаб остался прежним. В сезоне 2025/26 «Югра» снова входит в список фаворитов.
«Зауралье»: Курганская стабильность
Курганское «Зауралье» — один из самых стабильных клубов ВХЛ. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф, но вылетела уже в первом раунде. Несмотря на это, болельщики по-прежнему поддерживают команду — здесь ценят упорный, рабочий хоккей без лишней пафосности.
Курганцы продолжают делать ставку на дисциплину и физически выносливую игру. Учитывая кадровые приобретения межсезонья, «Зауралье» может подняться выше и наконец преодолеть проклятие первого раунда.
«Магнитка»: Новый игрок — новая интрига
В сезоне 2024/25 ВХЛ пополнилась громким новичком — фарм-клубом магнитогорского «Металлурга». Новый коллектив создавался в рекордные сроки, но получил мощную поддержку и ресурсы. В прошлом сезоне команда залетела в плей-офф, и даже прошла первый раунд, но вылетела во четвертьфинале.
Ожидания от команды высоки. Состав укомплектован как молодыми талантами из системы МХЛ, так и более опытными игроками. Магнитогорцы могут стать «темной лошадкой» чемпионата и удивить многих уже во втором сезоне.
«Молот-Прикамье»: Команда с характером
«Молот» из Перми в прошлом сезоне стал одним из открытий чемпионата. Команда заняла девятое место и дала бой фаворитам в плей-офф. Отличительной чертой стала жесткая, но грамотная игра в обороне и слаженность в действиях звеньев.
В новом сезоне «Молот» усилился в атаке и, по прогнозам, может претендовать на место в первой восьмерке. Стабильная работа тренерского штаба и поддержка болельщиков дают команде ощутимый импульс.
«Рубин»: Тюмень всегда рядом
«Рубин» — один из старожилов и флагманов ВХЛ. Прошлый сезон для тюменцев был неоднозначным: уверенная игра в регулярке — заняли третье место, но обидный вылет в одной — восьмой финала.
Сейчас «Рубин» обновляет состав и делает ставку на молодежь. Поддержка местной хоккейной школы и наличие налаженной системы подготовки позволяют надеяться на то, что в новом сезоне команда вернется в борьбу за медали.
«Челмет»: Шанс для молодых
Челябинский «Челмет» продолжает выполнять важную миссию — давать шанс молодым игрокам из системы «Трактора». Команда традиционно считается одним из самых «молодых» коллективов ВХЛ.
В прошлом сезоне «Челмет» попал в плей-офф с восьмого места, и там показал бойцовский характер. Однако бесславно вылетел в четвертьфинале. Задачей следующего сезона будет пройти дальше в плей-офф.
Кто победит в регулярке?
Если оценивать составы и глубину скамейки, фаворитами можно считать «Горняк-УГМК», «Югру» и «Рубин». Однако ВХЛ непредсказуема — успех зависит от формы лидеров, календаря и травм. Не стоит списывать со счетов и новичков — в первую очередь магнитогорскую «Магнитку».
Почему ВХЛ — интереснее, чем КХЛ?
В европейском футболе есть слоган «Support your local team» — это в переводе означает: поддерживай свой местный клуб. Его можно перенести на хоккей и на ВХЛ. В этой лиге играют семь клубов из УрФО. Давайте поддержим местных.
Местный клуб — это культ и традиция, переходящая из поколения в поколение: from father to son — от отца к сыну. Эта преданность сохраняла за многими клубами популярность, в каком бы состоянии они не находились. Давайте поддержим местных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.