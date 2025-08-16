Путин отстоял цели СВО на встрече с Трампом

Президент Владимир Путин подтвердил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, что Россия не отступит от целей спецоперации на Украине. На совместной пресс-конференции 16 августа он заявил, что все первопричины конфликта должны быть устранены. Как объяснили эксперты URA.RU, теперь Трамп, искренне желающий восстановить полноценные отношения с Москвой, может надавить на Владимира Зеленского для достижения мира на условиях России.
Встреча Путина и Трампа прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Лидеры почти одновременно вышли из своих самолетов. Путин и Трамп дважды пожали руки — на красной дорожке и на специальном подиуме. В этот момент над ними пролетели военные самолеты. На саммит специально доставили президентский Aurus, его заметил корреспондент URA.RU. Примечательно, что лидеры в итоге поехали вместе в бронированном автомобиле Трампа «Зверь».
В двусторонней встрече Путина и Трампа также принимали участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф — частый гость в России. Президента России явно смутил галдеж американской прессы перед переговорами, вставить слова не получилось даже у Трампа, уже привыкшего к такой публике. После фотографирования начались одни из самых ожидаемых переговоров, которые продолжались два часа 45 минут — самая длинная беседа между лидерами России и США.
После этого президенты провели совместную пресс-конференцию. Первым взял слово Путин. Он отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Логично было встретиться именно на Аляске, ведь Россия и США — близкие соседи, которых разделяют всего четыре километра, продолжил президент.
“Когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму”, — с теплотой сказал Путин. Он стал первым российским лидером, посетившим Аляску.
С этим местом связана общая история двух стран, здесь сохраняется культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, названия русского происхождения. Именно на Аляске начиналась авиамагистраль для поставок боевых самолетов в рамках ленд-лиза, летчики рисковали своей жизнью ради общей победы во Второй мировой войне, заявил Путин.
Возвращаясь в настоящее, российский лидер заметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном оказались в низшей точке. Это не идет на пользу ни странами, ни миру в целом.
“Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела. <...> Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины”, — сказал Путин.
По его словам, нынешняя администрация США и лично Трамп стремятся вникнуть в суть конфликта и понять его истоки. Для России события на Украине связаны с угрозами безопасности, важно, чтобы урегулирование носило устойчивый характер.
«Должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — обозначил Путин.
Российский лидер выразил надежду, что Европа и Киев не станут чинить препятствий, вести закулисные интриги в попытке сорвать намечающийся прогресс. По мнению Путина, Трамп искренен в своих намерениях и, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликта бы не случилось. «Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США», — подчеркнул президент.
Сам Трамп назвал встречу продуктивной. Он сообщил, что уже позвонил Зеленскому. «По многим пунктам нам удалось достигнуть договоренности, остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились. <...> Президент Путин, как и я, хочет положить всему этому конец», — заявил Трамп.
Его речь была в 2,5 раза короче. Уже после он оценил переговоры на 10 баллов из 10.
“Следующий раз в Москве?” — такими словами Путин завершил пресс-конференцию. Она прошла без вопросов журналистов, а их было в зале около двухсот.
После переговоров Путин возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся те самые летчики, обеспечивавшие поставки техники по ленд-лизу. Глава государства также подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.
Сам факт того, что лидеры провели совместную конференцию, а не разошлись по отдельным, говорит о том, что точек соприкосновения оказалось больше, чем расхождений, считает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. «Есть перспективы развития двусторонних отношений, экономического сотрудничества в Арктике, урегулирования украинского вопроса достаточно активными темпами», — заявил собеседник URA.RU.
По его мнению, Россия предложила США ряд проектов, в которых Штаты явно заинтересованы. На этом фоне Трамп станет давить на Зеленского.
“Варианты мирного урегулирования будут больше отвечать нашим интересам, а не Украины. Такой подход позволит достичь наших целей СВО: денацификация, нейтральный и внеблоковый статус Украины, статус русского языка, православной церкви, отказ Киева от значительной части вооруженных сил, которые могли бы привести к конфликту”, — пояснил Кнутов.
Путин показал Трампу, что Россия не уступит свои позиции, пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Мы настаиваем на признании четырех новых регионов», — заявил эксперт.
Встреча на Аляске также стала началом восстановления отношений между Россией и США, которые де-факто с 2014 года, со времен Барака Обамы, «были в мертвой зоне», подчеркнул Ткаченко. По его словам, переговоров такого масштаба не было лет 35.
Лидеры обсудили не только разрешение накопившихся кризисов, но даже международное сотрудничество, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Это хороший сигнал для всех сторон. Россия и страны Запада достаточно долго переживали период напряженности и эскалации. Мне видится, что мир готов к позитивным договоренностям», — обнадежил эксперт.
Например, важно восстановить диалог по стратегической стабильности, обеспечить контроль над стратегическими наступательными вооружениями. Соответствующий договор между Россией и США — СНВ-3 — истекает уже в феврале 2026 года.
Совсем недавно американские и российские политики называли друг друга убийцами, угрожали ядерным оружием, напомнил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его мнению, главным достижением исторического саммита в Анкоридже стало то, что Россия и США свернули с негативной тенденции в отношениях.
