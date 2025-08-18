В ХМАО приземлился запасной борт из Тюмени, прошлый самолет выкатился за взлетную полосу

В ХМАО приземлился запасной борт из Тюмени, заменив из-за ЧП основной самолет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Устанавливаются детали и причины инцидента
Устанавливаются детали и причины инцидента Фото:
новость из сюжета
ЧП с пассажирским самолетом в тюменском аэропорту Рощино

В Белоярском (ХМАО) приземлился запасной борт из Тюмени. Самолет пришлось менять после того, как он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair.

«В 11:26 был вылет из Рощино. В 13:10 произошла посадка в Белоярском», — кратко прокомментировали в авиакомпании.

Авиаинцидент произошел утром 18 августа. Борт выкатился за пределы взлетной полосы, внутри находилось 40 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет отбуксирован на стоянку, повреждений нет. Он должен был вылететь в ХМАО в 08:15.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском (ХМАО) приземлился запасной борт из Тюмени. Самолет пришлось менять после того, как он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair. «В 11:26 был вылет из Рощино. В 13:10 произошла посадка в Белоярском», — кратко прокомментировали в авиакомпании. Авиаинцидент произошел утром 18 августа. Борт выкатился за пределы взлетной полосы, внутри находилось 40 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет отбуксирован на стоянку, повреждений нет. Он должен был вылететь в ХМАО в 08:15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...