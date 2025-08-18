В ХМАО приземлился запасной борт из Тюмени, прошлый самолет выкатился за взлетную полосу

В Белоярском (ХМАО) приземлился запасной борт из Тюмени. Самолет пришлось менять после того, как он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании Utair.
«В 11:26 был вылет из Рощино. В 13:10 произошла посадка в Белоярском», — кратко прокомментировали в авиакомпании.
Авиаинцидент произошел утром 18 августа. Борт выкатился за пределы взлетной полосы, внутри находилось 40 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет отбуксирован на стоянку, повреждений нет. Он должен был вылететь в ХМАО в 08:15.
