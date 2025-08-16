Путь к миру с Украиной прошел через военную базу США

Репортаж корреспондента URA.RU с Аляски

Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приблизили завершение конфликта
Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приблизили завершение конфликта Фото:
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске сделали важные шаги к урегулированию российско-украинского конфликта. Президенты РФ и США из аэропорта Анкориджа 15 августа вместе отправились на военную базу, где провели переговоры, основной темой которых было достижение мира между Москвой и Киевом. И Россия, и Штаты признают, что встреча на Аляске — лишь начало долгого пути. Об этом же говорит и то, что переговоров в широком составе не было, а президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, ограничившись совместным заявлением.

Журналисты прилетели в Анкоридж накануне и успели немного познакомиться с городом. Он совсем не был похож на место, где уже на следующий день встретились два президента. Если бы саммит проходил в российском городе, на каждом углу были бы полицейские, а здесь патрулей на улицах почти не было. Возникло ощущение, что Анкоридж продолжает жить своей размеренной жизнью, как будто исторические встречи глав государств здесь проходят постоянно. Хотя это не так — на Аляску даже американские президенты не приезжали 10 лет, а уж российские лидеры и вовсе не были на этой земле никогда.

Журналисты ждали встречу Путина и Трампа с раннего утра
Журналисты ждали встречу Путина и Трампа с раннего утра
Фото:

На объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, которая стала местом проведения саммита, уже накануне шли активные приготовления, а ранним утром 15 августа личный состав включился в организацию масштабного мероприятия. Например, представителей СМИ встретили еще в городе, привезли на армейских автобусах и сопровождали на всех этапах, в том числе дежурили в пресс-центре, решая вопросы с техникой, расстановкой мебели, обеспечивая порядок и безопасность.

Путина в Анкоридже встретил не только Трамп, но и красивая природа
Путина в Анкоридже встретил не только Трамп, но и красивая природа
Фото:

Путин прилетел на Аляску из Магадана, который посещал с рабочим визитом. Чуть раньше в аэропорт Анкориджа прибыл и самолет Дональда Трампа. Глава Белого дома сразу из него не вышел, дождавшись российского коллегу. До воздушной гавани Анкориджа борт Путина сопроводили два американских F-35. Вышли на трапы главы государств почти одновременно. Они встретились, поприветствовали друг друга теплым рукопожатием. Как будто не было шестилетней паузы между их встречами и недавних ультиматумов в адрес Москвы. Прошли по красной дорожке и вместе уехали из аэропорта к месту переговоров на автомобиле Трампа, хотя Aurus Путина тоже привезли, что создало интригу.

Автомобили вообще очень популярны среди американцев, пешеходов на улицах почти не было
Автомобили вообще очень популярны среди американцев, пешеходов на улицах почти не было
Фото:

В лимузине лидеры воспользовались возможностью какое-то время пообщаться тет-а-тет. Разговаривали даже без переводчика, очевидно, на английском, которым Владимир Путин довольно хорошо владеет. О чем они говорили в салоне трамповского «Зверя», можно теперь только догадываться. Но сам тон разговора, вполне дружелюбного, можно было считать. И как тут не вспомнить визит в Белый дом украинского лидера Владимира Зеленского, беседа с которым у Трампа прошла очень напряженно. Сложно сейчас представить, чтобы он сейчас ехал в машине Трампа и так с ним разговаривал. А в аэропорту американский президент раньше не встречал никого ни во время первого срока, ни в этом году.

Журналисты с нетерпением ждали выхода лидеров к прессе
Фото: Артур Якушко © URA.RU

Переговоры в узком составе проходили в формате «три на три» — с российской стороны, кроме президента, в них участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, с американской — кроме Трампа, госсекретарь Марк Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. На протокольной съемке американские журналисты встретили политиков криком — они хотели получить ответы на вопросы, но участники переговоров воздержались от комментариев. Представителей СМИ попросили выйти, дальше обсуждение продолжилось в закрытом режиме в течение почти трех часов.

Путин открыл пресс-конференцию
Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Globallookpress

Заявленных ранее переговоров в широком составе не было. Журналистов собрали на пресс-конференцию, поделив зал между представителями российских и американских СМИ. Ждать пришлось недолго, менее чем через полчаса Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к микрофонам.

Первым начал российский президент. Он подчеркнул символическое значение Аляски, от которой до РФ всего четыре километра через Берингов пролив. И с этим регионом связана часть общей истории стран, добавил Путин. В том числе во время Второй мировой именно на Аляске начиналась легендарная магистраль для поставок военной техники в СССР по договору лендлиза.

«Мы всегда будем помнить и другие исторические примеры, когда наши страны громили общих врагов в духе боевого товарищества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях», — подчеркнул Путин.

Российский президент заявил, что последние годы не только были непростыми для двусторонних отношений, но и «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», что не идет на пользу ни обеим странам, ни миру в целом. Рано или поздно нужно было переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав государств действительно назрела, сказал российский лидер.

«Как вы хорошо понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности», — отметил Путин, подчеркнув искреннюю заинтересованность Москвы в том, чтобы положить конец конфликту, что возможно только при устранении первопричин кризиса.

«Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Мы готовы над этим работать», — сообщил президент России.
Путин отметил потенциал сотрудничества между Россией и США
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Путин также отметил потенциал экономического сотрудничества России и США. Он выразил уверенность, что странам есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, освоении космоса. Актуальным он назвал взаимодействие в Арктике и возобновление межрегиональных контактов.

Дональд Трамп заявил, что США хотели бы завершения конфликта как можно скорее. Он проинформировал журналистов, что созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским и сообщит ему о прошедших переговорах с Путиным.

Трамп назвал отношения с российским президентом хорошими. Он вспомнил в очередной раз и назвал фейковыми обвинения во вмешательство РФ в американские выборы. Глава Белого дома подчеркнул, что прошедшие на Аляске переговоры были конструктивными, но еще многое предстоит сделать. «Тысячи людей погибают, и президент Путин хотел бы завершить этот конфликт, как и я», — сказал Трамп. В конце своего выступления он назвал хорошим предложение провести встречу в России.

Журналисты понимали, что задать вопросы президентам удастся далеко не всем. Но в итоге не удалось никому — сразу после заявлений Путин и Трамп покинули зал.

После этого российский лидер возложил цветы к могиле советских летчиков. Сразу после этого президент РФ поехал в аэропорт и вылетел в Россию. Историческая встреча получилась короче, чем ожидалось, но куда важнее, чтобы политический диалог оказался продолжительным. Судя по тону встречи, это вполне вероятно.

