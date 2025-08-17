17 августа 2025
16 августа 2025

Тобольский поджигатель и мечты о мегаполисе: восемь главных событий недели Тюменской области

В Тюменской области силовики разбираются в истории с поджогом человека
Понять, почему один человек оказался способен поджечь другого, не в состоянии даже силовики
Понять, почему один человек оказался способен поджечь другого, не в состоянии даже силовики Фото:

Пока Тюменская область отмечала свой 81 день рождения, жизнь в регионе продолжала течь в привычном русле и принесла несколько событий, которые обсуждали как любители социальных сетей, так и читатели URA.RU. Силовики выясняют все обстоятельства поджога человека в Тобольске, база отдыха обвинила отдыхающих в отравлении детей хлором, а региональное ведомство урезало зарплаты своим сотрудникам. Подробности этих и других событий за неделю с 11 по 17 августа — в материале агентства.

Про происшествия и скандалы

Среди ежедневного водоворота ДТП, пожаров, обращений в скорую, атак мошенников на прошлой неделе выделились несколько скандалов и происшествий, которые в буквальном смысле всколыхнули жителей региона. 

В Тобольске подожгли человека

Непонятно, чем руководствовались двое молодых людей из города на берегу Иртыша, но факт остается фактом. Причем, зверство удалось подросткам не с первого раза — чтобы поджечь мужчину, спавшего у скамейки в Шестом микрорайоне, потребовалось две попытки. Пострадавший выжил, его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. С поджигателем ведут работу силовики.

Химики знают: моча вступает в опасную реакцию с хлором
Химики знают: моча вступает в опасную реакцию с хлором
Фото:

База отдыха нашла «крайнего»

Тем временем, новый виток получил скандал вокруг отравления детей хлором на базе отдыха «Сказка». По мнению администрации, в трагичном происшествии виноваты... сами отдыхающие. Сотрудник базы отдыха заявил, что постоянные клиенты сами выключили вентиляцию, а затем кто-то справил малую нужду в бассейн. Как бы то ни было, «Сказка» после перерыва продолжила работу.

Про власть

Глава региона установил на свой телефон мессенджер MAX и завел там свой канал. В ближайшее время поголовная "MAXимизация" коснется всех органов власти региона — но на деятельности местного самоуправления это никак не отражается. 

Перемена места без повышения

Финалист президентской программы для участников СВО «Время Героев» Виктор Квасов покинул пост замглавы регионального депспорта. И получил аналогичную должность в новообразованном департаменте молодежной политики. Те, кто прочил Квасову место руководителя новой структуры, ошиблись: ее возглавил экс-заммэра Тюмени Артем Дяченко

Историю с птичьим гриппом на Боровской в Тюмени будут помнить еще много лет
Историю с птичьим гриппом на Боровской в Тюмени будут помнить еще много лет
Фото:

Продажа крупных активов

А власти региона выставили на продажу один из своих крупнейших активов — Боровскую птицефабрику. Ее оценили в 10 миллиардов рублей и надеются продать на торгах. Эти деньги могут помочь частично перекрыть дефицит регионального бюджета. Оптимизм, впрочем, омрачен негативным опытом: продать другой актив, алкозавод «Бенат», с первого раза правительству не удалось. Тем более, что за Боровской уже не первый год тянется неприятный шлейф.

Про деньги

Тюменскую область назвали аутсайдером уральского рейтинга зарплатных предложений. В пресс-службе компании HeadHunter рассказали: предлагаемые зарплаты в регионе (71,7 тысячи рублей) ниже медианы в УрФО (73,6 тысячи рублей). При этом средние оклады растут, но, как стало видно на неделе, не у всех.

Снижение зарплаты и ремонт за свой счет

Вокруг сельских отделений Центра занятости населения области разгорается нешуточный скандал. Здесь якобы стали сокращать зарплаты водителям — их перевели на 0,75 ставки, а машины часто приходится ремонтировать за свой счет. В руководстве ведомства признали: на новые условия действительно перевели 10 водителей (виновато, якобы, развитие современных информационных систем). Однако на ремонт транспорта деньги, по утверждению сотрудников Центра, выделяются в полном объеме.

Второе повышение стоимости проезда за год: ждем реакции
Второе повышение стоимости проезда за год: ждем реакции
Фото:

Проезд в автобусах резко подорожает

На неделе власти заявили, что с 1 октября ездить в автобусах станет дороже — причем, при наличном расчете сразу на восемь рублей, при безналичном — на четыре рубля. Связано это с расходами на горюче-смазочные материалы и амортизацию техники. Зная обо всех проблемах тюменского общественного транспорта — пример здесь — можно ожидать, что эта новость вызовет у жителей города бурную реакцию.

Про будущее

Накануне дня Тюменской области губернатор региона Александр Моор провел пресс-конференцию. В ходе нее прозвучало несколько тезисов, которые обрисовали близкое (и не очень) будущее.

Когда Тюмень станет мегаполисом

Моор уверен: Тюмень может получить этот статус в период с 2030 до 2040 года. Однако, по утверждению главы региона, такой самоцели нет. Что есть — так это миграционные процессы и естественный прирост, которые, так или иначе, доведут население областного центра до цифры с шестью нолями.

«Второе кольцо» вокруг Тюмени начнут строить в следующем году
«Второе кольцо» вокруг Тюмени начнут строить в следующем году
Фото:

Когда построят новую объездную

Темы новой объездной Моор коснулся вскользь, а вот на следующий день в главном управлении строительства к его словам добавили немного конкретики. Оказалось, что по проектной документации уже получено заключение госэкспертизы, и сейчас определяют земли, которые необходимо изъять. К выполнению работ планируется приступить в 2026 году, а строительство займет не менее трех лет.

Все тезисы, озвученные Моором в ходе пресс-конференции, есть в материале URA.RU. А информацию от наших источников, которую мы пока не смогли подтвердить, мы собрали в свежем выпуске слухов.

