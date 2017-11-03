Геи потребовали право на шествие в Екатеринбурге в дни ЧМ-2018

18:12 03 ноября 2017 0

В Екатеринбурге проводили гей-парад в 2003 году Фото: eloveparade.narod.ru/

Уральские геи добиваются права провести ЛГБТ-шествие в уральской столице в дни чемпионата мира по футболу.

«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в Екатеринбурге в середине апреля этого года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека», — написал в Facebook московский ЛГБТ-активист Алексей Николаев.

Речь идет о запрещенном митинге, посвященном запрету публичной акции противников гей-парада. Также активисты требовали открытия Дома ЛГБТ-гордости — Прайд-Хауса в городах России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Все акции были запрещены на основании федерального закона о гей-пропаганде. Верховный суд отклонил кассационную жалобу, поэтому гомосексуалисты обратились в европейский суд. Сейчас в Страсбурге на рассмотрении два иска по Екатеринбургу. Активисты оспаривают в ЕСПЧ аналогичные запреты в 71 городе в 70 регионах России.