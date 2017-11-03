За трое суток Россия нанесла 27 ударов по террористам в Сирии. Минобороны скоординировало атаки в восточных регионах страны. В операциях участвовали бомбардировщики и подводные лодки.
ВКС РФ поддерживает наступление сирийских военных, которые приближаются к населенному пункту Абу-Кемаль. Он является последним крупным центром «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В ходе бомбардировок самолеты Ту-22М3 нанесли 18 ударов по позициям боевиков. Были уничтожены пункты управления, укрытия для техники, склады боеприпасов и несколько опорных пунктов, напоминает «Национальная служба новостей».
Подводные лодки ВМФ России осуществили девять пусков крылатых ракет «Калибр». Одна из таких операций прошла сегодня. Дизель-электрическая подлодка «Колпино» нанесла комплексный удар вместе с шестью бомбардировщиками.