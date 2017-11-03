{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
20:41  03 ноября 2017 0

Россия за три дня нанесла 27 ударов по террористам в Сирии. Опубликованы видеокадры атак

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Удары концентрируются на востоке страныФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

За трое суток Россия нанесла 27 ударов по террористам в Сирии. Минобороны скоординировало атаки в восточных регионах страны. В операциях участвовали бомбардировщики и подводные лодки.

ВКС РФ поддерживает наступление сирийских военных, которые приближаются к населенному пункту Абу-Кемаль. Он является последним крупным центром «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ходе бомбардировок самолеты Ту-22М3 нанесли 18 ударов по позициям боевиков. Были уничтожены пункты управления, укрытия для техники, склады боеприпасов и несколько опорных пунктов, напоминает «Национальная служба новостей».

Подводные лодки ВМФ России осуществили девять пусков крылатых ракет «Калибр». Одна из таких операций прошла сегодня. Дизель-электрическая подлодка «Колпино» нанесла комплексный удар вместе с шестью бомбардировщиками.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров