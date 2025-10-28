В ЦБ раскрыли, когда инфляция придет в норму

Во втором полугодии 2026-го инфляция может составить 4% Фото: Илья Московец © URA.RU

В России целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут во второй половине 2026-го. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разового факторов разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню», — на заседании Думы, трансляция которого опубликована на официальном сайте.