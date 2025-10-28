Логотип РИА URA.RU
В ЦБ раскрыли, когда инфляция придет в норму

Набиуллина: инфляция опустится к 4% во втором полугодии 2026 года
28 октября 2025 в 11:31
Во втором полугодии 2026-го инфляция может составить 4%

Фото: Илья Московец © URA.RU

В России целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут во второй половине 2026-го. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разового факторов разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню», — на заседании Думы, трансляция которого опубликована на официальном сайте.

24 октября сообщалось, что годовая инфляция в России достигла 8,2% и до конца текущего года ожидается ее замедление до диапазона 6,5–7,0%. С таким мнением выступил Банк России. В сентябре 2025 года годовая инфляция в России составляла 8%. Цице-премьер Александр Новак уже сообщал, что к концу года ожидается снижение инфляции до 6–7%. Центробанк при формировании денежно-кредитной политики ориентируется прежде всего на инфляционные показатели. На заседании по ключевой ставке 24 октября Банк России принял решение снизить ее до 16,5%.

