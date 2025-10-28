Япония поддержала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию, которую он упустил
Новый премьер Японии поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Фото: Official White House / Tia Dufour
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе официального визита президента США Дональда Трампа заявила о поддержке кандидатуры американского лидера на получение Нобелевской премии мира. Об этом 28 октября сообщил телеканал BBC со ссылкой на источники в японском правительстве.
Во время двусторонней встречи в Токио Такаичи объявила о намерении официально выдвинуть Трампа на одну из самых престижных международных наград. Это заявление стало одним из ключевых моментов первого официального визита нового японского премьер-министра.
Американский лидер положительно оценил развитие двусторонних отношений, охарактеризовав Японию как «великого союзника». Обращаясь к японским коллегам, Трамп заверил, что Соединенные Штаты готовы оказать немедленную поддержку в решении любых вопросов и предоставить необходимые услуги, подчеркнув готовность незамедлительно помогать Японии в любой ситуации.
Ранее Нобелевскую премию мира за 2025 год присудили венесуэльской оппозиционной политике Марии Корине Мачадо. На официальном сайте Нобелевского комитета сообщается, что награда присуждена за последовательную борьбу за демократические права граждан Венесуэлы и усилия по достижению мирного перехода от диктатуры к демократическому правлению.
