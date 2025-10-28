Япония поддержала кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию, которую он упустил

Новый премьер Японии поддержал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира Фото: Official White House / Tia Dufour

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в ходе официального визита президента США Дональда Трампа заявила о поддержке кандидатуры американского лидера на получение Нобелевской премии мира. Об этом 28 октября сообщил телеканал BBC со ссылкой на источники в японском правительстве.

Во время двусторонней встречи в Токио Такаичи объявила о намерении официально выдвинуть Трампа на одну из самых престижных международных наград. Это заявление стало одним из ключевых моментов первого официального визита нового японского премьер-министра.

Американский лидер положительно оценил развитие двусторонних отношений, охарактеризовав Японию как «великого союзника». Обращаясь к японским коллегам, Трамп заверил, что Соединенные Штаты готовы оказать немедленную поддержку в решении любых вопросов и предоставить необходимые услуги, подчеркнув готовность незамедлительно помогать Японии в любой ситуации.

