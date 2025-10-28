ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов на Западной Украине в годы ВОВ

ФСБ рассекретила данные о зверствах националистов на Украине во времена ВОВ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о военных преступлениях фашистских оккупантов и украинских националистов на Западной Украине во время Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы Центром общественных связей ФСБ ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков. Об этом сообщает ТАСС.

«ФСБ России обнародовала копии рассекреченных документов <...> о зверствах украинских националистов из состава 14-й дивизии СС „Галиция“ на территории Львовской области УССР, а также бесчинствах 304-го немецкого полицейского батальона на территории Украины во время Великой Отечественной войны», — передает ТАСС, ссылаясь на документы от Центра общественных связей.

В документах ФСБ проходит информация о преступлениях 14-й дивизии СС «Галиция». В материалах допрошенный ефрейтор первой санитарной роты Герман Эрнст Шапер сообщил, что два взвода его подразделения участвовали в казнях мирных жителей в селах Львовской области. За время службы Шапер лично участвовал в расстрелах 40-50 советских граждан, среди которых были мужчины, женщины и дети. Отдельно отмечено, что списки жертв формировались с участием местных предателей, указывавших на партизан, коммунистов и евреев. Шапер в 1946 году был приговорен к расстрелу.

В основе архивных материалов в целом — свидетельства бывших участников карательных подразделений, приговоры и протоколы допросов, проливающие свет на масштабы репрессий против мирного населения. Как указано в публикации, среди обнародованных материалов — протокол допроса бывшего полицейского 304-го немецкого батальона Феликса Люфта. Батальон, по признанию Люфта, был задействован в уничтожении евреев, борьбе с партизанами, сожжении сел и массированных расстрелах гражданского населения.