Ключевая ставка будет снижаться весь 2026 год
28 октября 2025 в 11:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что действующий цикл по снижению ключевой ставки продолжится на протяжении всего следующего года. Напомним, ранее Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал