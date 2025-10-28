Водителям объяснили, за езду с какими номерами теперь придется платить штраф
Штраф не назначат водителям, зарегистрировавшим машину до 2025 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России на 500 рублей будут штрафовать водителей, которые ездят с номерами без флага. Это касается госномеров, выданных с 1 января 2025-го, сообщили журналисты.
«1 января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение», — пишет ТАСС.
В РФ в этом году вступил в силу ГОСТ, который регламентирует нахождение российского флага в правом нижнем углу. Это нововведение обязательно для всех видов регистраций авто. Исключение — машины, зарегистрированные до 2025 года. Автомобилисты, которые получили государственные регистрационные номера до изменений в законодательстве, обязывающих наносить флаг России на номерные знаки, не должны проходить их замену.
