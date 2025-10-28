Метеорит над Россией породил новые тайны: история падений астероидов над страной последнего века

Россия неоднократно сталкивалась с падением метеоритов за последние сто лет Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Накануне, 27 октября 2025 года, россияне увидели яркую вспышку в небе над Москвой. Уже тогда пошли предположения, что это мог быть метеорит. Спустя некоторое время специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание, что американское астрономическое агентство NASA ограничило доступ к данным о характеристиках астероида 2025 US6, который, предположительно, мог быть причастен к недавней вспышке над Центральной Россией.

Только за последнее столетие Россия неоднократно сталкивалась с последствиями падения метеоритов. Причем некоторые такие случаи до сих пор имеют ореол тайны. Громкие случаи падения метеоритов на территорию РФ за последние годы — в материале URA.RU.

Россия как точка притяжения: громкие случаи падения метеоритов

Тунгусский феномен (1908 год)

Одним из самых значимых событий в истории России является Тунгусский феномен, произошедший 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. Мощность взрыва оценивается в 10–40 мегатонн, что делает его крупнейшим событием такого рода в современной истории. В результате взрывной волны был повален лес на площади около 2000 кв. км, а сейсмические волны зафиксированы по всему миру. При этом ударный кратер так и не был найден, что породило главную загадку этого явления: ученые полагают, что космическое тело, вероятно, каменный астероид или фрагмент кометы диаметром 50–60 метров, взорвалось в атмосфере, не достигнув поверхности Земли.

Сихотэ-Алинский метеорит (1947 год)

Спустя почти четыре десятилетия, 12 февраля 1947 года, в горах Сихотэ-Алинь в Приморском крае упал один из крупнейших железных метеоритов. Его исходная масса оценивалась в 70–100 тонн, а состоял он в основном из железа, никеля и кобальта. Это тело разрушилось в атмосфере и выпало на Землю в виде эффектного железного дождя, покрывшего площадь в 35 кв. км и оставившего более 100 кратеров. Благодаря экспедициям Академии наук СССР было собрано свыше 27 тонн метеоритного вещества, включая крупнейший фрагмент массой 1745 кг.

Челябинский метеорит 2013 года

В 21 веке самым резонансным стало падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года. Метеороид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 000 тонн вошел в атмосферу на скорости около 18 км/с и разрушился на высоте 23,3 км. Энергия взрыва, оцененная NASA в 440 килотонн, стала крупнейшей со времен Тунгусского феномена. Ударная волна выбила стекла в тысячах зданий, в результате чего пострадало 1615 человек, а материальный ущерб составил около миллиарда рублей. Самый крупный фрагмент массой 570 кг был впоследствии поднят со дна озера Чебаркуль.

Падение над Камчаткой