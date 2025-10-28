«Грокипедия» от Маска рассказывает исторические предпосылки СВО Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Сервис «Грокипедия» компании xAI Илона Маска описывает исторические предпосылки начала специальной военной операции на Украине, а также не скрывает информацию о военных преступлениях ВСУ. Это выяснили журналисты.

«„Грокипедия“ в отличие от онлайн-энциклопедии „Википедия“, описывает исторические предпосылки начала спецоперации, а также не укрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине», — пишет РИА Новости. По словам американского бизнесмена, разработка его компании будет «существенным улучшением» всем известной онлайн-библиотеки.

Как пишет издание статья на новом сервисе, посвященная СВО, начинается с описания исторических предпосылок и упоминания того, что общие истоки и русских, и украинцев восходят к Киевской Руси, а также описания, кому украинские территории принадлежали в разные века. В разделе о возвращении Крыма в 2014 году сервис пишет, что население полуострова составляют в основном этнические русские. Также «Грокипедия», как утверждает агентство, не скрыла информацию о преступлениях ВСУ. Например, перечисляются использование живого щита, нападения на мирных жителей, жестокое обращение с военнопленными.

Продолжение после рекламы