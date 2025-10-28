КНБ: в Алматы пятеро иностранцев готовили террористическую атаку
28 октября 2025 в 11:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Алматы удалось предотвратить террористическую атаку, подготовку которой осуществляли пятеро иностранных граждан, информирует пресс-служба Комитета национальной безопасности. По данным ведомства, все подозреваемые задержаны. В настоящее время проводится расследование.
